المالكي من موسكو: مستعدون للذهاب إلى المصالحة مع حماس بشرط

أكد وزير الخارجية د. رياض المالكي اليوم الجمعة، أن القيادة الفلسطينية مستعدة للذهاب لأبعد نقطة ممكنة من أجل تحقيق المصالحة، مرحباً بالدور الروسي المكمل للدور والجهد المصري لتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام.

وطالب المالكي في مؤتمر صحفي في موسكو ظهر اليوم الجمعة، نظيره الروسي سيرغي لافروف بأن تقنع موسكو حركة حماس بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة لإنهاء الانقسام والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية، وفقاً لطلبه.

جاء ذلك بعد زيارة سريعة للوزير المالكي بدعوة رسمية الى موسكو، بعد طرح موسكو استعدادها للتدخل لإنهاء الانقسام بين حركتي حماس وفتح، وتوجيه موسكو دعوة اخرى لحركة حماس بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية الذي من المتوقع ان يصل موسكو مع بداية العام القادم.

واكد المالكي ان الانقسام يضر بقدرات الشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات وعلى مواجهة الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية.

وشكر المالكي موسكو على دعمها الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وللشعب الفلسطيني في عدة مجالات تنموية اقتصادية وسياحية وتربوية.