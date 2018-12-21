ليبرمان: الانسحاب الأمريكي من سوريا سيزيد من احتمال نشوب الحرب في 3 جبهات

علق وزير الحرب الإسرائيلي المستقيل أفيغدور ليبرمان على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باقتراب انسحاب جنود الجيش الأمريكي من الأراضي السورية بعد اعلانه هزيمة "داعش".

وقال ليبرمان في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة: "إن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا سيزيد من احتمال نشوب الحرب على حزب الله اللبناني وعلى الأراضي السورية وعلى إيران"، مشيراً إلى أن محور المقاومة سيشعر بعد الانسحاب الأمريكي بالنصر والقوة، وسيحظى بتغطية روسية.

وأضاف: "على إسرائيل أن تدرك بأن قوة حزب الله ليست كما كانت قبل سنوات بل أصبح الحزب قوة كبيرة لا يستهان بها خاصة بعد الخبرات الميدانية الكبيرة التي اكتسبها عناصر الحزب من ساحات القتال في سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأربعاء الماضي، انتصار بلاده على تنظيم داعش في سوريا، مشيرًا إلى أن سحب القوات من هناك قد يكون وشيكًا.

وقال ترامب على تويتر "لقد هزمنا تنظيم داعش في سوريا، وهذا مبرري الوحيد للوجود هناك خلال الرئاسة".

ولم يتضح حتى الآن موعد الانسحاب، كما لم يكشف مسؤولون أمريكيون، تحدثوا لوكالة رويترز، تفاصيل المناقشات فيما يتعلق بهذا الصدد، ولم يعرف بعد متى سيتم اتخاذ مثل هذا القرار.

وقال مسؤولان أمريكيان "إن قرارًا بالانسحاب جرى التوصل إليه بالفعل، لكن لم يتسن التأكد من ذلك حتى الآن، وليس معروفًا أيضًا متى سيتم إعلان تفاصيل خطط الانسحاب".

ورفض البنتاغون التعليق، واكتفى بقول إنه سيواصل العمل مع الشركاء في المنطقة.

ووفقاً لإحصائية تقريبية نشرت على بعض المواقع الإعلامية الرسمية فإن نحو 2000 جندي امريكي لا زالوا في الأراضي السورية معظمهم من قوات العمليات الخاصة.