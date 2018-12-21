روسيا تعلن استعدادها لعقد لقاء بين فتح وحماس

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو مستعدة لعقد لقاء بين حركتي فتح وحماس في العاصمة الروسية "موسكو" سعياً لتحقيق المصالحة الوطنية بين الحركتين.

يُشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تلقى دعوة رسمية من روسيا لزيارة موسكو خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يصل اليوم الجمعة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى موسكو، وسط تكهنات بتحديد لقاء بين فتح وحماس في موسكو للوصول إلى مصالحة فلسطينية وطنية، إلا أن تلك التكهنات تم نفيها من وزير الخارجية رياض المالكي والذي أكد، أن زيارته لموسكو ستناقش فقط الدور الروسي في عملية السلام وإمكانية إطلاق مؤتمر دولي للسلام.