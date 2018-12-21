القيادي المدلل: العمليات البطولية في الضفة والقدس امتداد طبيعي للمقاومة في غزة

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي احمد المدلل: "إن دماء أبناء شعبنا الفلسطيني أمانة في اعناقنا ولن نساوم عليها"، مشدداً على أن ضرورة وحدة الفصائل الفلسطينية كافة حول مشروع المقاومة كخيار استراتيجي.

وأضاف المدلل خلال كلمة له في مهرجان تأبين الشهيدين حمد النحال وموسى عبد العال اللذان استشهدا شرق رفح في الجولة الأخيرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إن الشهداء الأبطال يمدوننا بالمعنويات العالية والقوة والإرادة والاصرار للمضي على طريق الشهادة مهما كلف ذلك من ثمن".

وتابع قوله: "مهما ارتكب الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق أبناء شعبنا سواء بالاستهداف المباشر أو طرد أهالي الشهداء من الضفة المحتلة والقدس أو محاولات إصدار قرارات في الأمم المتحدة تدين المقاومة أو اصدار قرارات في الكنيست ضد أبناء شعبنا، فإن محاولاته ستبوء بالفشل وسنواصل مسيرة المقاومة حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأوضح المدلل أن العمليات البطولية في الضفة الغربية والقدس هي امتداد طبيعي، للمقاومة ولمسيرات العودة المستمرة في قطاع غزة، مؤكداً على ضرورة انخراط الكل الفلسطيني في المقاومة والانتفاضة.

وأشار إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يعيش أسوأ مرحلة في تاريخه رغم امتلاكه جميع عناصر القوة من أسلحة فتاكة وطائرات وصواريخ ودبابات، لكنه فقد قوة الردع أمام إرادة المجاهدين الأبطال في قطاع غزة والضفة المحتلة التي أربكت حساباته السياسية والأمنية والعسكرية".































