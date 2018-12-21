وزير المالية بشارة يلتقي كحلون في القدس

التقى وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة أمس، في القدس، وزير المالية في الاحتلال الإسرائيلي موشيه كحلون.

وذكر موقع "والاه" العبري أن كحلون استقبل بشارة في مكتبه بالقدس المحتلة، وتم بحث التنسيق الاقتصادي المشترك بين السلطة و"إسرائيل".

وذكر مكتب وزير المالية "الإسرائيلي" إن الاجتماع كان جزءا من التنسيق الاقتصادي المشترك حول القضايا الاقتصادية، خاصة أن كحلون يعد لخطة دولية لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني سيتم تقديمها الشهر المقبل في المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس".

وتشمل الخطة بحسب الموقع إقامة مناطق صناعية مشتركة وتحسين العمل على المعابر في الضفة الغربية وتسهيل مرور البضائع والاشخاص، بالتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية ودول أوروبية.

وبحث اللقاء القضايا المتعلقة بالبنوك الفلسطينية والضرائب وتنظيم قطاع الكهرباء، فيما لم يتطرق للقضايا السياسية بحسب المصادر العبرية.