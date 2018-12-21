الصين تنفي اتهامات أمريكية وبريطانية بتنفيذ عملية سرقة إلكترونية

نفت الصين اليوم الجمعة اتهامات أمريكية وبريطانية بأنها نفذت عملية سرقة إلكترونية على نطاق واسع، قائلة إن ذلك يعد "تشهيرا متعمدا" ولا أساس له من الصحة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هو تشونيينج "لم تشارك الحكومة الصينية أبدا أو تدعم أي شخص بأي شكل من الأشكال في سرقة أسرار تجارية".

وأضافت أن الاتهامات الأمريكية بأن عملية قرصنة صينية تعود لعام 2006 استهدفت عشرات من الشركات والهيئات الحكومية "أمر سيء للغاية في طبيعته".

وتابعت أن الصين قدمت احتجاجًا رسميًا للولايات المتحدة بشأن هذه المزاعم.

وأوضحت أن الصين تحث الولايات المتحدة على "تصحيح ممارساتها الخاطئة على الفور، والتوقف عن تشويه سمعة الجانب الصيني بشأن قضايا الأمن السيبراني (الإلكتروني)".