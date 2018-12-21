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الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:05 - 21 ديسمبر 2018
حالة الطقس حالة الطقس
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يطرأ اليوم الجمعة ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً بشكل واضح ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية وخاصة خلال ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم غدٍ السبت توقعت الأرصاد أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق.

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