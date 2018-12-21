الاحتلال يعلن قرية دورا القرع منطقة عسكرية مغلقة

اغلقت قوات الاحتلال، مساء الخميس قرية دورا القرع شمال رام الله، ونصبت حواجز على مداخلها، ومنعت دخول وخروج اي مواطن منها.

وقام جنود الاحتلال بتكسير أجزاء من المحال التجارية والاعتداء عليها، بعد عدم حصولهم على تسجيلات كاميرات المراقبة ووجودها فارغة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، حيث اطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز والصوت، في حين ألقى الشبان الحجارة على جنود الاحتلال.

واقتحمت قوات كبيرة القرية، وبدأت بحملة بحث وتفتيش فيها، بحثا عما يبدو عن مطلق النار على موقف حافلات للمستوطنين، قرب قرية دبوان.

وأعلن جيش الاحتلال القرية منطقة عسكرية مغلقة، ومنع الطواقم الطبية والصحفية من الدخول تحت تهديد السلاح، وأطلق القنابل الصوتية تجاه سيارات الاسعاف.