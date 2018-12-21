حماس: نرفض مبررات برنامج الأغذية العالمية لتقليص مساعدات اللاجئين الفلسطينيين

رفضت، حركة "حماس"، مساء الخميس، المبررات التي يسوقها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتقليص مساعداته وخدماته للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان أن الحركة ترفض المبررات التي يسوقها برنامج الأغذية العالمية لما لها من آثار كارثية على حياة مئات الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني، إضافة إلى التسبب بانعدام الأمن الغذائي لهم، وتفاقم أزماتهم الإنسانية، كونهم يعتمدون بشكل أساسي على هذه المساعدات والخدمات.

وحذرت الحركة من استمرار هذه السياسات وخطورة تداعياتها على حياة أبناء شعبنا لتدعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها والتراجع عن هذه الإجراءات، والعمل على حل أزماتها المادية.

ودعت المجتمع الدولي والدول المانحة إلى تقديم مزيد من الدعم لهذا البرنامج، ومساعدة شعبنا، والوقوف إلى جانبه في نيل حقوقه وتجنيبه المزيد من المصاعب والأزمات

وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أعلن أنه يواجه عجزًا كبيرًا في التمويل، في فلسطين، والذي سيؤثر على حوالي 193 ألف شخص، يعانون من الفقر المدقع في قطاع غزة والضفة الغربية، اعتبارًا من كانون الثاني / يناير 2019.