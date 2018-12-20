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عمره 93 عاما.. روسي يحرز لقبا عالميا في السباحة!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:13 - 20 ديسمبر 2018
مسن مسن
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   تمكن مسن روسي يبلغ من العمر 93 عاما من الفوز للمرة الخامسة بالمركز الأول في بطولة السباحة العالمية المخصصة لكبار السن.

وحول مشاركته في المسابقة قال أناتولي ليسيتسكي: "أنا فخور جدا بهذا الإنجاز، وخصوصا أن أكبر المتسابقين الآخرين كان عمره 85 عاما، أي أصغر مني بسنوات، كان أمرا ممتعا وراقيا، سأحاول أن أستمر على هذه الوتيرة وأتابع حياتي بنشاط".

وبدأ أناتولي بممارسة الرياضة منذ الصغر، وحاز أول ميدالية في السباحة بعمر 11 عاما، ويمارس حتى اليوم العديد من الرياضات كالتزلج والجري، ويحرص على المشي والقيام بتمارين اللياقة البدنية يوميا.

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