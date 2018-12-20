كيف تحسن نظامك المناعي بتغييرات بسيطة؟

يعمل جهاز المناعة لدينا على حماية أجسامنا من العدوى 24 ساعة في اليوم و365 يوما في السنة.

وفيما يلي بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على دفاعات الجسم الطبيعية، التي تقاتل البكتيريا والفيروسات طوال اليوم:

في الصباح

- ماء الليمون: يعتبر شرب نصف لتر من ماء الليمون الدافئ طريقة رائعة لبدء اليوم. فبالإضافة إلى تعزيز الترطيب، يعمل المحلول على زيادة كمية فيتامين С، ويعتقد أنه يساعد على الهضم.

- المكملات الغذائية للبكتيريا الحية: تدعم الجهاز المناعي وتساعد على الهضم، حيث يوجد أكثر من 70% منها في بطانة الأمعاء.

وعند تناولها خلال أشهر الشتاء، يمكن أن تقلل من نزلات البرد وتخفف من حدة الأعراض. وتشير بعض الأدلة إلى أن تناولها قبل الوجبة يحسن بقاء البكتيريا.

- طهي وجبة غداء ملونة: تتميز الصبغات الملونة المختلفة في الفواكه والخضروات بخصائصها الصحية المختلفة.

وبما أن الجهاز المناعي يحتاج إلى مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية للحفاظ على صحته، فإن أكل "قوس قزح" من أطعمة مختلفة أمر مهم.

بعد الظهر

- وجبات خفيفة غنية بالبروتين: يتناول الكثيرون الكعك والبسكويت في فترة بعد الظهر، في حين يجب تناول وجبات خفيفة غنية بالبروتين.

ولا يساعد البروتين على استقرار مستويات السكر في الدم فحسب، بل يقلل أيضا من خمول الطاقة، ولكنه يوفر أيضا لبنات البناء للعديد من خلايا المناعة في الجسم. كما ثبت أن النظم الغذائية منخفضة البروتين، لها تأثير سلبي على المناعة.

- ممارسة الرياضة: تقدم التمارين المعتدلة المنتظمة تأثيرات محسنة وتعزز ميكروبات الأمعاء.

عند المساء

- تناول الطعام في وقت مبكر: يعتقد أن تجنب الوجبات في وقت متأخر جدا من الليل، له عدد من الفوائد على الهضم وجودة النوم، كما تشير الأبحاث إلى أن تناول وجبة خفيفة مساء ذو فوائد صحية أخرى.

- النوم مبكرا: أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون جيدا يتميزون بأجسام مضادة للأمراض.