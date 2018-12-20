استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال البيرة

أكدت مصادر عبرية استشهاد مواطن فلسطيني مساء اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي بدعوى محاولته اقتحام حاجز "بيت إيل" المعروف بحاجز " المحكمة" شمال محافظة البيرة.

فيما أفادت وزارة الصحة أن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها بإصابة مواطن بجروح حرجة، جراء إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وادعى الاحتلال أن السائق الشاب حاول اقتحام الحاجز فأطلق الجنود عليه النار وأصابوه بجروح خطيرة قبل ان يعلن عن استشهاده.

كما زعم الاحتلال أن الشهيد هو من نفذ عملية إطلاق النار صوب محطة وقود قرب مستوطنة عوفرا مساء اليوم.

وبعد عملية اطلاق النار، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي قرية عين يبرود شرق رام الله، وأغلق مداخل بلدة سلواد بالمنطقة أيضا.

وأفادت مصدر محلية بان قوات الاحتلال اغلقت كافة الطرق المؤدية الى بلدات وقرى رام الله الشرقية، كما داهمت بلدة دورا القرع واقتحمت احد منازلها واعتلى جنود الاحتلال سطحه، فيما يسمع دوي اطلاق نار في البلدة.

واشارت المصادر الى ان قوات الاحتلال أقامت الحواجز العسكرية عند شارع عين سينيا ما تسبب بأزمة خانقة، كما أغلقت شارع 60 قرب بلدة عين يبرود ومداخل بلدة سلواد، بالإضافة الى اغلاق شارع نابلس- رام الله المحاذي لمخيم الجلزون.







