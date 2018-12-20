كهرباء غزة: محافظات القطاع تشهد عجزاً في امداد الكهرباء

نوهت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة إلى أن جميع محافظات القطاع تشهد عجز في إمدادات الكهرباء نتيجة الطلب المتزايد على الكهرباء جراء المنخفض الحالي.

وأوضحت الشركة في بيان لها ، مساء الخميس، بان نسبة العجز بلغت على الخطة الحالية وفقا لقياسات الأحمال كالآتي: غزة 30 ميجاوات الشمال 8 ميجاوات الوسطى 10 ميجاوات رفح 4 ميجاوات خانيونس 10 ميجاوات أي أن نسبة العجز تزيد عن 60 ميجاوات.

ودعت الشركة جميع المواطنين إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف ومراعاة عدم الإفراط بتشغيل الأجهزة الكهربائية الحرارية والاستعاضة عنها بالأجهزة والأدوات التي تعمل بالغاز، كما دعت الجميع لعدم تشغيل الأجهزة في وقت واحد وبشكل متزامن لمساعدتها في الحفاظ على استقرار الجدول وإيصال الكهرباء للمناطق الأخري في وقتها المحدد وبأمونية عالية.

واكدت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بأن طواقمها العاملة تعمل على مدار الساعة لتوفير الخدمة لجميع المواطنين وعلينا جميعا مساعدتهم في القيام بواجبهم على أكمل وجه.

وطالبت الشركة الجميع للتواصل معها عبر الرقم الوطني 133 للتبليغ عن أي إشارة أو طاري يحدث معهم بخصوص خدمة التيار الكهربائي، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.