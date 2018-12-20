إعلان حالة الطوارئ في السودان بعد مقتل 5 متظاهرين

اعلنت السلطات السودانية الطوارئ في مدينة (دنقلا) عقب فرضه على مدينة القضارف شرقي البلاد بعد مقتل 5 متظاهرين.

وقُتل 5 متظاهرين، الخميس، خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز في القضارف بشرق السودان، كما أفاد نائب عن الولاية وعائلة الضحية.

وشهدت السودان احتجاجات عنيفة شهدتها ولاية القضارف السودانية (شرق)، رفضًا لتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار، بحسب نائب في البرلمان وشهود عيان.

وأكد شهود أن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على أكثر من 500 محتج على بعد نحو كيلومتر واحد من قصر الرئاسة في العاصمة الخرطوم، الخميس.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط النظام وحمل البعض الأعلام السودانية.

وقال مبارك النور النائب المستقل عن ولاية القضارف: "الوضع في القضارف خارج السيطرة"

وأضاف: "الأوضاع في القضارف الآن خطرة، وتطورت الاحتجاجات لتشمل حالات حرق ونهب، وهي الآن خارج السيطرة".

وأشعل المتظاهرون النار، الخميس، في مقرين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في مدينتي دنقلا والقضارف في شمال وشرق السودان إثر تظاهرات واحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز.