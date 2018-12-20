انتحار محاسب فلسطيني تحت عجلات مترو القاهرة لأسباب مجهولة

أنتحر شاب فلسطيني الجنسية اليوم الخميس أسفل عجلات مترو الأنفاق، بمحطة "السادات" ما أدى إلى مصرعه على الفور.

وذكرت الشركة في بيان لها، أنه أثناء دخول القطار رقم (238) محطة السادات اتجاه حلوان بالخط الأول، فوجئ قائد قطار بانتحار شخص يدعى "رامي يوسف محمود درويش" ٤٢ عامًا، محاسب بالمكتب العربي الفني فلسطيني الجنسية، ما أدى إلى مصرعه على الفور أسفل عجلات القطار.

وأضافت الشركة أن "جثمان الشاب رفع من على القضبان وتأخرت حركة المترو ٧ دقائق". وأكد أن شرطة النقل والمواصلات وشرطة وتم نقل القتيل الي مشرحة زينهم بالقاهرة وأخطار السفارة الفلسطينية بالقاهرة