جيش الاحتلال الإسرائيلي يشرع بإغلاق أنفاق حزب الله دون تفجيرات

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية "الدرع الشمالي" اليوم الخميس بتدمير أنفاق حزب الله التي زعم اكتشافها مؤخراً.

وقالت القناة العبرية السابعة إن قوات الجيش بدأت في تدمير أنفاق حزب الله الأربعة التي تم اكتشافها على الحدود الشمالية خلال عملية "الدرع الشمالي".

وأوضحت أن عملية التدمير تتم بوسائل خاصة ولم تتضمن انفجارات.

ولفتت إلى أن ذلك التدمير بدون ضجيج الهدف منه عدم اعطاء الطرف الآخر (حزب الله) الذريعة للرد، على حد قولها.

وتطرقت القناة إلى أقوال رئيس الحكومة الإسرائيلي وزير الجيش خلال لقاءه قادة قبرص واليونان اليوم: "نحن نواصل جهودنا لنزع سلاح أنفاق حزب الله، وفي هذا الوقت نحن نوظف تدابير خاصة من أجل تحييد هذه الأنفاق"، على حد قوله.









