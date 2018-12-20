ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشرع بإغلاق أنفاق حزب الله دون تفجيرات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:48 - 20 ديسمبر 2018
مشهد يظهر جنود الاحتلال في المنطق التي زعم على عثور نفق فيها مشهد يظهر جنود الاحتلال في المنطق التي زعم على عثور نفق فيها
مشاركة

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية "الدرع الشمالي" اليوم الخميس بتدمير أنفاق حزب الله التي زعم اكتشافها مؤخراً.

وقالت القناة العبرية السابعة إن قوات الجيش بدأت في تدمير أنفاق حزب الله الأربعة التي تم اكتشافها على الحدود الشمالية خلال عملية "الدرع الشمالي".

وأوضحت أن عملية التدمير تتم بوسائل خاصة ولم تتضمن انفجارات.

ولفتت إلى أن ذلك التدمير بدون ضجيج الهدف منه عدم اعطاء الطرف الآخر (حزب الله) الذريعة للرد، على حد قولها.

وتطرقت القناة إلى أقوال رئيس الحكومة الإسرائيلي وزير الجيش خلال لقاءه قادة قبرص واليونان اليوم: "نحن نواصل جهودنا لنزع سلاح أنفاق حزب الله، وفي هذا الوقت نحن نوظف تدابير خاصة من أجل تحييد هذه الأنفاق"، على حد قوله.

 

جيش الاحتلال أثناء تدمير أنفاق حزب الله (1)
جيش الاحتلال أثناء تدمير أنفاق حزب الله (3)
جيش الاحتلال أثناء تدمير أنفاق حزب الله (2)
جيش الاحتلال أثناء تدمير أنفاق حزب الله (1)
 

متعلقات