الأشغال: طواقمنا تعمل على مواجهة تداعيات المنخفضات الشتوية

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إن طواقمها الفنية والهندسية وآلياتها ومعداتها تواصل عملها في مواجهة آثار وتداعيات المنخفض الجوي في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن آلياتها ومعداتها دعّمت المنطقة الساحلية المقابلة للقرية السويدية في رفح جنوب قطاع غزة، وأجرت أعمال تدعيم في شارع الرشيد الساحلي في المنطقة الوسطى، كما قامت طواقمها بتنظيف كافة العبارات ومجاري وادي غزة تحسبًا لأي طارئ.

وذكرت أن لجنة الطوارئ المركزية تعمل على مدار الساعة في متابعة أي أمور تتعلق بالمنخفض الجوي وتداعياته، متمنية السلامة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني.