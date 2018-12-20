صحيفة تكشف سبب زيارة هنية لموسكو

: قالت مصادر فلسطينية مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط" إن روسيا تخطط للتحرك من أجل عقد مصالحة فلسطينية بين حركتي فتح وحماس.

وأضافت المصادر: "الروس أبلغوا الأطراف بما في ذلك إسرائيل أنهم بصدد فحص هذا الأمر لدى حماس وفتح". وتابعت: "الروس أبلغوا الجميع أن ذلك يساعد على الهدوء ويدعم إقامة الدولة الفلسطينية".

وبحسب المصادر، فإن ذلك كان سبباً رئيسياً لتوجيه وزارة الخارجية الروسية دعوة إلى هنية لزيارة موسكو. وأكدت المصادر أن ثمة ترتيبات من أجل هذه الزيارة منذ وقت.

ويفترض أن يغادر هنية قطاع غزة نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، في زيارة إلى مصر تسبق زيارته إلى موسكو. وقالت المصادر إن مغادرة هنية تنتظر ترتيبات مصرية فقط. وأضافت: "كان يفترض أن يخرج في جولة منذ وقت لكن بانتظار ترتيبات مصرية".

ويخطط هنية لجولة خارجية على رأس وفد من حماس، قد تشمل قطر وتركيا وبيروت والسودان والكويت ودول أخرى. وتعد هذه أول جولة لهنية منذ ترأس المكتب السياسي لحماس في مايو (أيار) العام الماضي. وكانت الخارجية الروسية وجّهت نهاية الشهر الماضي دعوة رسمية إلى هنية لزيارة العاصمة الروسية موسكو. وحمل هذه الدعوة سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين حيدر رشيد.

وهذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها موسكو دعوة لحماس من أجل زيارتها، إذ سبق أن زار الرئيس السابق لحركة حماس خالد مشعل موسكو في أكثر من مناسبة.