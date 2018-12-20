الأونروا تطلق موقعا لجمع تبرعات للاجئين الفلسطينيين

أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" موقعا خاصًا باسم "هدايا اللاجئين الفلسطينيين"، لجمع التبرعات خلال فترة الأعياد المسيحية.

ويأتي هذا الموقع وفق "أونروا"، ضمن الجهود التي تبذلها الوكالة الأممية لتنويع مصادر دخلها في ظل الأزمات المالية التي عاشتها خلال العام الحالي.

وعانت وكالة الغوث بداية العالم الحالي من عجز في ميزانيتها وصل لنحو 446 مليون دولار وقلص فيما بعد لـ 21 مليون دولار عبر حملة "الكرامة لا تقدر بثمن"، واستطاعت من خلالها أن تغطي معظم عجزها.

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