رام الله: مستوطنون يجرفون 500 دونم من أراضي أم صفا

جرف مستوطنون بحراسة جيش الاحتلال، اليوم الخميس، 500 دونم من أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله، للاستيلاء عليها.

وقالت مصادر محلية ، إن مجموعة مستوطنين برفقة جيش الاحتلال، بدأوا بجرف 500 دونم من أراضي البلدة والقريبة من مستوطنة عطيرت، سعيا منهم للاستيلاء عليها وتوسعة المستوطنة.

وأضافت انه يوجد في الأرض عين ماء، سيتم الاستيلاء عليها أيضا مع الأرض، ولا يسمح لأحد من أهالي القرية الوصول إلى الأرض.

وأشارت المصادر إلى أن القرية تتعرض لهجمة شرسة من المستوطنين منذ فترة طويلة، محاولة منهم الاستيلاء على أراضيها وتوسعة المستوطنة المقامة على أرضنا.