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كحلون: لا يمكن لنتياهو الاحتفاظ بمنصبه

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:08 - 20 ديسمبر 2018
نتنياهو وكحلون نتنياهو وكحلون
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قال وزير المالية الاسرائيلي ورئيس حزب كلنا موشيه كحلون ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يمكن له الاحتفاظ بمنصبه إذا قُدمت ضده لائحة اتهام.

وجاءت تصريحات كحلون في مقابلة مع الإذاعة الاسرائيلية العامة على خلفية التقارير الصحفية التي اشارت الى ان النيابة العامة اوصت المستشار القانوني للحكومة بتقديم السيد نتنياهو الى العدالة بتهمة الارتشاء في اثنتين من القضايا المنسوبة اليه.

وكانت النيابة العامة قد أوصت المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت بإحالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى القضاء بتهمة الارتشاء في ملفي "أربعة آلاف" الخاص بشركة بيزك للاتصالات و"ألفين" الخاص بصحيفة يديعوت احرونوت.

ووصفت مصادر مقربة من نتنياهو التسريبات بهذا الشأن بمحاولة مرفوضة للضغط على مندلبليت ليقدّم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء بأي ثمن.

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