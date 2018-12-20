ليبرمان متخوّف من حرب في الشمال تشارك فيها سوريا ولبنان

في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي بسحب جنود جيشه من سوريا، حذر وزير الحرب المستقبل أفيجدور ليبرمان، من حرب في الجبهة الشمالية، بين الاحتلال وحزب الله.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن الأربعاء، أن جنود الجيش الأمريكي، سيتم سحبهم من سوريا، بعدما استطاعوا "هزيمة داعش"، ما أطلق عاصفة من الانتقادات الإسرائيلية تجاه هذا القرار، إذ حذرت الأخيرة بأن ذلك سيقلل من قدرة إسرائيل على مجابهة إيران في سوريا.

وقال ليبرمان، في حديثه للإذاعة "الإسرائيلية"، "إن سحب القوات الأمريكية من سوريا، سيزيد بشكل كبير من احتمالية ادلاع مواجهة كبيرة في الشمال، في لبنان وسوريا على حد سواء".

وأضاف ليبرمان، بأن قرار ترامب، سيرفع معنويات الرئيس السوري بشار الأسد، وإيران، وحزب الله، إذ يقاتل الأخيران بالنيابة عن النظام السوري، على حد قوله.

وعلل ليبرمان، تحليله بالقول، إن 2000 جندي أمريكي سيتم سحبهم، عكفوا على الإشراف على الممر بين العراق وسوريا، ما سيجعل الطريق بين سوريا وإيران تحت السيطرة الشيعية بالكامل.