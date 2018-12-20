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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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راصد جوي: المنخفض سيتواصل حتى مساء غداً الجمعة

  • فلسطين اليوم - غزة- خاص
  • 18:29 - 20 ديسمبر 2018
الطقس الطقس
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أكد مدير موقع "طقس فلسطين" أيمن المصري مساء اليوم الخميس، أن المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية سيستمر حتى مساء غدٍ الجمعة.

وأوضح المصري لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المنخفض الجوي سيتركز غداً بالدرجة الأولى في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد نتيجة الرياح الشمالية الغربية التي تصاحبه.

وقال: "إن هطول الأمطار سيكون على فترات بشكل متفرق يوم غدٍ الجمعة"، مشيراً إلى أن الحالة الجوية ستستقر بشكل تدريجي في المناطق كافة مع بقاء الجو بارد نهارا وشديد البرودة ليلا وفي ساعات الفجر.

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ فجر اليوم الخميس أمطاراً غزيرة ورياح شديدة وظهور لبعض الثلوج على سفوح الجبال وخاصة جبل الشيخ في الأراضي المحتلة.

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