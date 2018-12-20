"مؤتمر فلسطينيي أوروبا" يختار كوبنهاجن مكانا لانعقاده السابع عشر

أعلنت مؤسسة "مؤتمر فلسطينيي أوروبا"، اليوم الخميس، أن المؤتمر السابع عشر سيعقد يوم السبت 27 نيسان/ أبريل 2019 في العاصمة الدانماركية "كوبنهاجن"، مشيرة إلى أنه سيكون بالشراكة مع المنتدى الفلسطيني في الدانمارك ومركز العودة الفلسطيني وبمشاركة العشرات من المؤسسات المناصرة لفلسطين على امتداد القارة الأوروبية.



ويأتي انعقاد النسخة السابعة عشرة لهذا المؤتمر في ظل ظروف معقدة وتحديات كبيرة تحيط بجميع ملفات القضية الفلسطينية، حيث يستمر تشتت و نكبة حوالي 7 ملايين لاجئ فلسطيني منذ ما يزيد عن 70 عاما .

وكانت النسخة الأولى من "مؤتمر فلسطينيي أوروبا" قد انعقدت عام 2003 في العاصمة البريطانية لندن ، ثم تنقلت بعد ذلك عبر عدد من العواصم والمدن الأوروبية بشكل سنوي دون انقطاع و كان آخرها في مدينة ميلانو الإيطالية في ابريل/نيسان الفائت لهذا العام 2018 .