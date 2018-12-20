ما هو اليوم المناسب لشراء تذاكر الطيران بأقل سعر؟

هنالك بالفعل وقت مناسب وجيد وفرص مواتية للقيام بسفر هادئ بسعر رخيص، كما جاء في نتائج تحقيق قام به محرك ليليغو للبحث، وكشفت عنه "يوروب 1"، بحسب ما نقله موقع "20 مونيت" الفرنسي.

فمتى يجب حجز تذاكر الطائرة لدفع ثمن أقل؟ يقول الموقع إن الوقت المثالي لحجز تذكرة بسعر أرخص هو صباح الخميس وبصورة مبكرة ما أمكن، لأن الفرق في ذلك اليوم يمكن أن يصل إلى 65% إلى بعض الوجهات. ودعا الموقع إلى تلافي شراء تذاكر الطائرة في عطلات نهاية الأسبوع.

وقال غيوم روستاند الرئيس التنفيذي لشركة ليليغو إن "الأسعار تزيد تدريجيا من يوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء وتبدأ بالانخفاض يوم الأربعاء، ولذلك فإن الخميس -إحصائيا- هو اليوم المناسب للحجز، عندما تهدأ الأسعار".

ولكن، ما الأيام الأكثر تأثرا بتأخير الرحلات وإلغائها؟ يرد على ذلك كاتب التحقيق بأنه عندما درس البيانات المتعلقة بتأخير الرحلات وإلغائها، وجد أن هناك أياما أفضل من غيرها لتجنب اضطراب الرحلات وإلغائها قدر الإمكان.

وينصح التحقيق بتجنب المغادرة يوم الثلاثاء، ويعتبر أن يوم الأربعاء هو يوم الأسبوع الأقل تأثرا بالاضطرابات، مشيرا إلى أن السفر كلما كان مبكرا في الصباح كانت المشاكل أقل.

ونظرت الدراسة في الأسعار المقترحة لإقامة قصيرة في نهاية الأسبوع، ولاحظت أن من الأفضل أن يغادر الشخص في وقت مبكر من صباح السبت ويعود قبل الثالثة مساء يوم الاثنين، وذلك في عطلة نهاية الأسبوع التي تستمر ثلاثة أيام، مشيرة إلى أن هذا الخيار أكثر فائدة من حيث السعر من الرحيل يوم الجمعة مع العودة مساء يوم الأحد.