هنية: قناة "الأقصى" الفضائية لن توقف بثها

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن قناة "الأقصى" التابعة لحركته لن توقف بثها وستواصل العمل.

وقال في بيان مقتضب صادر عن مكتبه: "إنه اتخذ قرارا واضحا ومباشرا باستمرار عمل فضائية الأقصى ولن توقف بثها وستواصل العمل".

وأضاف أن "كل محبي مشروع الثوابت والمقاومة يعملون على استمرار بث هذه الفضائية التي نعتز بها".

والأربعاء، أعلنت قناة "الأقصى" الفضائية أنها سيوقف البث بدءا من مساء الخميس، جراء أزمة مالية تعاني منها، عقب تدمير إسرائيل لمقرها الموجود بقطاع غزة، بشكل كامل، الشهر الماضي.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية مقر القناة في 12 الشهر الماضي، خلال جولة تصعيد شنتها على القطاع.

وأعادت القناة حينها البث بعد دقائق معدودة من مقر بديل.