هذا ما يفعله جيش الاحتلال بأنفاق حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه بدأ بسد الأنفاق التي اكتشفها خلال الأسابيع والأيام الماضية عند الحدود الشمالية مع لبنان.

وقال جيش الاحتلال إنه بدأ بسد هذه الأنفاق باستخدام وسائل لا تشتمل على التفجر، وذلك لعدم اعطاء الطرف الآخر (حزب الله) الذريعة للرد.

وزعم جيش الاحتلال أنه اكتشف اربعة أنفاق منذ بدء عملية "درع الشمال" لتدمير انفاق حزب الله الهجومية منذ بداية الشهر الحالي.

يُشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال خلال القمة الثلاثية بين "إسرائيل" واليونان وقبرص، اليوم الخميس، "إن إسرائيل تواصل تدمير أنفاق حزب الله، باستخدام وسائل خاصة من أجل تحقيق هذا الهدف".

واتهم نتنياهو إيران بتمويل بناء الأنفاق التي يحفرها حزب الله أسفل الحدود باتجاه الأراضي التي تحتلها "إسرائيل".