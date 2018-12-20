4 مليون يورو لــ"الأونروا" لتعزيز الصحة والأمن الغذائي بغزة والضفة

قدمت الحكومة الإيطالية تبرعا بقيمة 4 ملايين يورو، اثنان منها سيخصصان من أجل خدمات "الأونروا" الصحية في غزة، والاثنان الآخران سيخصصان لبرنامج "الأونروا" الغذائي في الضفة الغربية.

وأوضحت "الأونروا" في بيان لها، اليوم الخميس، أن الأموال الحيوية صرفت بشكل سريع استجابة لعجز الوكالة المالي غير المسبوق، وهو ما من شأنه أن يمكن لاجئي فلسطين في الضفة الغربية وغزة من تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية وحماية سبل معيشتهم".

ففي الضفة الغربية، قدمت إيطاليا تبرعا بمبلغ 300,000 يورو لبرنامج "الأونروا" للمساعدة الغذائية الطارئة الذي يشمل أيضا معونات نقدية لفائدة 37,000 بدوي– راعي، إلى جانب 422 أسرة لاجئة من فلسطين تعاني من تقييد على سبل الوصول للتوظيف والخدمات. ومع وصول انعدام الأمن الغذائي إلى نسبة 60% في بعض المجتمعات البدوية مترافقة مع تهديدات وشيكة بهدم جماعي للمنازل، وتحديدا في قرية خان الأحمر.

ووفقا للبيان، فإن التبرع بمبلغ 1,7 مليون يورو سيعمل على تمكين التوزيع الغذائي لأكثر من 225,000 لاجئ فلسطيني في غزة، يعانون من الفقر ويعيشون على أقل من 1,74 دولار في اليوم. وتقدم "الأونروا" الخدمات الإنسانية الحرجة لأكثر من 925,000 لاجئ من فلسطين يتخذون من القطاع المحاصر سكنا لهم.

وعلاوة على ذلك، تقدم إيطاليا تبرعا بمبلغ مليوني يورو من أجل تقديم رعاية صحية أولية شاملة للاجئين في غزة من خلال ثلاثة مراكز خلال عام 2019. وسيتيح تقديم حوالي 400,000 استشارة طبية.

ويستفيد أكثر من 1,3 مليون لاجئ من فلسطين في غزة من خدمات الرعاية الصحية للأونروا، حيث تم تسجيل ما يقارب من 3,36 مليون استشارة طبية في الفترة الواقعة ما بين كانون الثاني وحتى تشرين الأول من عام 2018.

وقال المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، "نشكر الحكومة الإيطالية على تبرعاتها الحاسمة والتي تأتي في وقتها الملائم. إن هذه التبرعات لا تعمل على تمكين "الأونروا" من مواصلة تقديم خدماتها الحيوية فحسب، بل إن التوقيت الذي تم تقديم هذه التبرعات فيه قد أتاح لنا مواصلة البرامج لفائدة المنتفعين من خدمات "الأونروا".