مقتل متظاهر سوداني خلال احتجاجات على ارتفاع اسعار الخبز

قتل متظاهر الخميس خلال احتجاجات على ارتفاع اسعار الخبز في القضارف في شرق السودان، كما افاد نائب عن الولاية وعائلة الضحية لوكالة فرانس برس بدون توضيح ظروف مقتله.

وقال مبارك النور النائب المستقل عن ولاية القضارف لوكالة فرانس برس "الوضع في القضارف خارج السيطرة وسقط شهيد هو الطالب مؤيد أحمد محمود"، الامر الذي اكده أحد أقارب الطالب الجامعي.

وأضاف النور "نناشد السلطات عدم استخدام القوة في مواجهة المتظاهرين الذين نرجو منهم أن يمارسوا حقهم سلميا" في التظاهر.

وكان المتظاهرون أشعلوا النار الخميس في مقرين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في مدينتي دنقلا والقضارف في شمال وشرق السودان اثر تظاهرات واحتجاجات على ارتفاع اسعار الخبز كما افاد شهود لوكالة فرانس برس.

وأكد أحد أقارب مؤيد مقتله في الاحتجاجات قائلا لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "سقط إبننا شهيدا في تظاهرات القضارف اليوم"، بدون تفاصيل اضافية.

من جهته، أشار مصدر طبي الى وصول خمسة عشر مصابا الى مستشفى المدينة جروح بعضهم حرجة.

وكان شاهد من دنقلا عاصمة الولاية الشمالية التي تبعد حوالى 500 كيلومتر شمال الخرطوم، قال سابقا عبر الهاتف ان التظاهرات بدأت "بطلاب الجامعة وعند وصولها إلى وسط المدينة انضم إليها المواطنون وهجم المتظاهرون على مقر حزب المؤتمر الوطني واضرموا فيه النار".

وأكد شهود إشعال النار في مقر حزب المؤتمر الوطني كذلك في مدينة القضارف على بعد 550 كيلومتراً شرق العاصمة الخرطوم.

وقال الطيب عمر بشير من سكان المدينة لفرانس برس عبر الهاتف إن التظاهرة انطلقت من وسط المدينة وقام "المتظاهرون برشق مباني البنوك بالحجارة ما أدى لتهشيم واجهاتها كما حطموا سيارات كانت تقف أمامها".

وأضاف أن المتظاهرين "انتقلوا بعدها إلى مقر للحزب الحاكم قرب السوق وأحرقوه بالكامل، ومن ثم تجمع مئات من المتظاهرين أمام قسم شرطة وهم يهتفون: حرية حرية، والشعب يريد إسقاط النظام".

وفي ولاية نهر النيل، أطلقت الشرطة السودانية الخميس الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يحتجون ضد غلاء رغيف الخبز في مدينة عطبره شمال العاصمة الخرطوم، بعد ساعات من فرض السلطات حظر تجول فيها.

وامتدت الاحتجاجات الي العاصمة حيث أغلق طلاب ثلاث جامعات شوارع رئيسية في أم درمان المدينة التوأم للخرطوم والجزء الغربي من العاصمة.

وقال شاهد "خرج طلاب كلية التربية في جامعة الخرطوم وطلاب جامعة الرباط بالمئات وأغلقوا الشوارع الرئيسية قبالة جامعتيهما الى أن جاءت شرطة مكافحة الشغب وأطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم وتجري الان عمليات كر وفر بينهم وبين الشرطة".

وتشهد المدن السودانية منذ ثلاثة أسابيع شحاً في الخبز اضطُر المواطنين للانتظار لساعات أمام المخابز.

ويستهلك السودان 2,5 مليون طن من القمح سنوياً ينتج منها 40% وفق أرقام حكومية.

ويعاني البنك المركزي السوداني من نقص في العملات الأجنبية الامر الذي جعله يخفض قيمة الجنيه السوداني خلال 2018 أربع مرات، في حين زادت السلطات المحلية سعر رغيف الخبز من جنيه إلى خمسة جنيهات.

ويبلغ سعر الدولار الرسمي 47,5 جنيهاً وفي السوق الموازية 60 جنيهاً.