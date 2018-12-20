الاحتلال يفرج عن ثلاثة أسرى مقدسيين بشروط

قضت محكمة الاحتلال الاسرائيلي يوم الخميس، الإفراج عن ثلاثة أسرى مقدسيين اعتقلوا ضمن حملة اعتقالات "عرس رامي الفاخوري" بشروط.

وقال المحامي حمزة قطينة إن المحكمة قضت بالإفراج عن الأسرى ماجد الجعبة ومحمود عبد اللطيف وعماد أبو سنينة، بشرط دفع كفالة مالية قيمتها ١٥٠٠ شيكل لكل واحد منهم، والتوقيع على كفالة بقيمة ٥ آلاف شيكل.

كما شملت الشروط: عدم حضور الشبان الثلاثة فعاليات فيها مظاهر تنظيمات "غير قانونية" على حد قول المحكمة (في إشارة لمشاركتهم بفرح الفاخوري ورفع رايات حركة حماس).

وكانت محكمة الاحتلال وجهت ضد المعتقلين الثلاثة تهمة التضامن مع منظمات "غير قانونية"، من خلال رفع أعلام خضراء وعصب لحركة حماس في عرس الفاخوري.

واعترض محامو الشبان الثلاثة خلال الجلسة على عدم قانونية الاعتقال، وأكدوا أن إجراءات شرطة الاحتلال قمعية وتعسفية ولا تتناسب مع التهم الموجه للمعتقلين.

وأضاف المحامي قطينة أن المحامين اعترضوا على حالة التمييز العنصري في الإجراءات، حيث يوجد حالات كثيرة سجلت تحرض على اليهود، لم يتم اتخاذ أي إجراء ضدها.

وأكد أن الهدف من الاعتقالات الضغط وتضييق الخناق على المقدسيين وكبت الحريات.

وكانت قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة شملت نحو ٣٠ مقدسيًا يوم الأحد الماضي، بتهمة المشاركة في عرس الفاخوري.

وفي السياق، مددت محكمة الاحتلال غربي القدس المحتلة أمس، توقيف العريس رامي الفاخوري إلى يوم الأحد المقبل.