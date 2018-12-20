جامعة الأزهر في غزة تنظم فعالية بعنوان "اليوم الثقافي المفتوح"

نظم قسم اللغة العربية في -جامعة الأزهر غزة- اليوم الخميس، فعالية بعنوان "اليوم الثقافي المفتوح" في قاعة د. هاني الشوا لإبراز المواهب في شتى المجالات الثقافية لدى الطلبة.

وحضر الفعالية كلً من: عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية الدكتور جهاد ابو طويلة، ورئيس قسم اللغة العربية الدكتور فضل النمس، ولفيف من الهيئة التدريسية من القسمين اللغة العربية والاعلام.

وافتتحت الفعالية بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ بلال أبو جلمبو المحاضر في الجامعة.

ورحب الدكتور فضل النمس رئيس قسم اللغة العربية بالجامعة بالحضور، شاكراً الجامعة على ما بذلته من عطاء تجاه المسيرة التعليمة وخاصة ما قام به قسم اللغة العربية في تطوير مواهب وقدرات الطلبة في المجالات العلمية.

وقال النمس: "إن الفعالية أقيمت من أجل إبراز المواهب والقدرات المختبئة لدى الطلبة وتطويرها إلى أفضل أداء".

من جانبه شكر د. جهاد أبو طويلة الجهود المبذولة من قبل قسم اللغة العربية في الجامعة على ما قدمه من أنشطة وفعاليات وورش عمل لتطوير المواهب لدى طلبة القسم.

وأوضح أبو طويلة أن طلبة جامعة الأزهر في مختلف المجالات لديهم مواهب وقدرات ذو كفاءة عالية؛ لكن هم بحاجة إلى من يهتم بهم.

وتخلل الفعالية العديد من الفقرات الشيقة المتنوعة من إلقاء شعر ونشيد ومسرح، إضافة إلى العديد من الفقرات التي أعددها طلبة الجامعة.