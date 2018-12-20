السيد نصر الله يستقبل وفد قيادي من حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله وفدا من قيادة حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، برئاسة الأمين العام للحركة الاستاذ زياد نخالة وأعضاء المكتب السياسي للحركة.

وقد بارك سماحة السيد حسن نصر الله للاخوة الكرام نتائج مؤتمرهم الأخير، الذي انتخب هذه القيادة الجديدة. وقد تم إستعراض آخر التطورات في المنطقة عموما وفي فلسطين وقطاع غزة خصوصا.

وأكد الطرفان على العلاقة الأخوية الجهادية القائمة بين حركات المقاومة في لبنان و فلسطين، وبالأخص بين حركة الجهاد الاسلامي وحزب الله.

كما تم مناقشة التحديات القائمة والفرص المتاحة لمشروع المقاومة ومحورها في خدمة القضية المركزية.