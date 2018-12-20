ثلوج على جبل الشيخ وارتفاع منسوب بحيرة طبريا

قالت أرصاد الاحتلال الإسرائيلي: "إنه استمر سقوط الامطار بغزارة طيلة الليلة الماضية نجم عنها ارتفاع منسوب بحيرة طبريا بمقدار 1.5 سم ومنذ بداية الشتاء بحوالي 8 سم، في حين سقط أكثر من 10 سم من الثلوج على جبل الشيخ".

وتتساقط الثلوج بشكل متقطع على جبل الشيخ ودرجات الحرارة صفر في قمة الجبل اما أسفل الجبل تصل الحرارة إلى درجتين ومن المتوقع أن يستمر.

وخلال الليل، سقطت الأمطار بغزارة في جميع أنحاء فلسطين، لكن سلطة المياه "الإسرائيلية" تقول "إن بحيرة طبريا تفتقر إلى 5.78 متر أخرى من المياه، ونتيجة لسقوط الأمطار، يبلغ منسوب المياه 214.58 متر، وهو الآن أقل بـ 1.58 متر من الخط الأحمر الأدنى و29 سنتيمتراً الخط الاسود.

ويقول خبراء الارصاد "هناك مخاوف من حدوث الفيضانات في الشرق والنقب والفيضانات المحلية في السهل الساحلي ووادي الاردن والبحر الميت".

وأشارت الأرصاد الفلسطينية أن الأمطار ستتواصل يومي الجمعة والسبت لكن بشكل متقطع.