منحة نرويجية سويدية لتحسين البنية التحتية بقيمة 18.5 مليون دولار

أعلن البنك الدولي، اليوم الخميس، عن منحة جديدة من النرويج والسويد بقيمة 18.5 مليون دولار لتحسين البنية التحتية، عبر الصندوق الاستنمائي متعدد المانحين، وصندوق الشراكة الفلسطينية الذي يديره البنك.

وقال البنك الدولي في بيان تلقت "وفا" نسخة منه، إنه "سوف يدعم التمويل الذي تقدمه الوكالة السويدية للتنمية الدولية البالغة 90 مليون كرونة سويدية، أي ما يعادل 10 ملايين دولار، ووزارة الشؤون الخارجية النرويجية بمبلغ 73 مليون كرونة نرويجية، أي ما يعادل 8.5 مليون دولار أميركي، السلطة الفلسطينية في تنفيذ الإصلاحات وتحسين جودة واستدامة البنية التحتية في المياه والطاقة والخدمات الحكومية المحلية المقدمة للمواطنين الفلسطينيين".

وانشئ صندوق الشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية عام 2012 بهدف تحسين البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية وجودتها واستدامتها، من خلال الدعم المالي والفني في قطاعات المياه والطاقة والتنمية الحضرية.

وبالمساهمة الجديدة، يصل المبلغ الإجمالي المخصص للصندوق إلى حوالي 186.4 مليون دولار.

وتشمل الجهات المانحة المشاركة حاليا في الصندوق حكومات كل من: كرواتيا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، والسويد، وبريطانيا.