ماذا قال بوغبا بعد إقالة مورينيو؟

قام مايكل كاريك، أحد مساعدي جوزيه مورينيو، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، بالتدخل وأوقف احتفال اللاعب بول بوغبا، في غرفة تغيير الملابس، في أعقاب إبلاغ اللاعبين بإقالة المدرب البرتغالي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن كاريك قال لبوغبا: "لا أحد أكبر من النادي".

وكان بوغبا قد صاح في ملعب تدريبات الفريق يوم الثلاثاء الماضي بعد إعلان إقالة مورينيو، قائلا: "لقد لعب بالكرة الخاطئة".

ولم يكن كاريك مستعدا للوقوف ومشاهدة اللاعبين يرقصون بعد إعلان خبر رحيل مورينيو، وأبلغ الجميع أن النادي أكبر من أي لاعب أو مدرب.

وأكد مساعد المدرب للاعبين وخاصة الفرنسي بوغبا، أن النادي سوف يتخلص من أي شخص لن يلتزم بقيمه ومعاييره، وأن على الجميع القتال من أجل القميص.

وأوضحت الصحيفة أن بوغبا قال أيضا: "كان يعتقد أن بإمكانه أن يجعلني أحمقا، ويحول المشجعين ضدي، لقد لعب مع الشخص الخطأ".

وأكدت الصحيفة أن البلجيكي روميلو لوكاكو، هو الوحيد الذي لم يكن مباليا بالفرحة التي انتشرت في غرف ملابس الفريق بعد إقالة المدرب البرتغالي.

وأشارت إلى أن مورينيو لم يخاطب اللاعبين بعد إقالته، ولكنه شكر طاقم العمل الذي ساعده خلال فترت عمله في مانشستر يونايتد.