تغريم لاعب برشلونة مليون يورو بسبب حذاء

أصدرت محكمة هولندية حكمها بتغريم لاعب وسط برشلونة رافينيا ألكانتارا، مليون يورو، بسبب مخالفته لعقد رعاية وارتدائه حذاء يحمل علامة تجارية منافسة.

ووفقا لشبكة "ESPN"، حركت "أديداس" دعوى ضد اللاعب البرازيلي بعدما بدأ رافينيا في ارتداء أحذية "ميزونو"، رافضا تمديد التعاقد من طرف واحد.

وألزمت المحكمة رافينيا بالالتزام بالعقد، على الرغم من إثبات محامي اللاعب أن الشركة أخفت بند تمديد التعاقد، وكان يجب أن تجعله أكثر وضوحا.

ويحصل رافينيا على مبالغ مالية مقابل ارتداء أحذية وملابس أديداس منذ عام 2011، بينما أعلن محاميه أنه يريد فسخ التعاقد بداعي أن الشركة لم تقدم له الدعم الكافي خلال تعرضه لإصابتين خطيرتين عامي 2015 و2017.

يذكر أن لاعب برشلونة يغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر إثر تعرضه قطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، خلال مواجهة أتليتكو مدريد.