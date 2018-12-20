أول تعليق سوري على إعلان ترامب سحب قواته من سوريا

اعتبر عضو مجلس الشعب السوري، بطرس مرجانة أن "الفعل هو الأساس لا الأقوال"، مشيراً بهذا الخصوص إلى تصريحات واشنطن حول سحب قواتها من سوريا.

وقال رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في المجلس: "الفعل هو الأساس وليس التصريح، لأنه خلال الحرب على سوريا، التصريحات كانت كثيرة، أما الأفعال فكانت قليلة، وهذا يندرج تحت التصريح حتى يبدأ الانسحاب الأمريكي من سوريا، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم عن جريدة وطن السورية.

ولفت مرجانة إلى أنه سبق، وأن صرحت الولايات المتحدة منذ نحو 4 إلى 5 أشهر، بأن أياماها أصبحت معدودة في سوريا، ولكنها لم تنسحب، "ورأينا كيف تضرب هجين في شرق الفرات، وكيف يقصف طيرانها أهالي دير الزور".

وأضاف مرجانة: "هذه التصريحات لا يعول عليها، إلا ببدء الخطوات العملية للانسحاب الأمريكي من سوريا".

ورأى مرجانة، أنه ممكن أن يكون هناك رابط قوي بين الإعلان الأمريكي والتهديدات التي يطلقها النظام التركي بشن عدوان على مناطق شرق الفرات.

ونوه النائب السوري إلى أن الأكراد، قد خسروا الرهان الذي كانوا يعولون عليه ألا وهو أمريكا: "أقول للأكراد الولايات المتحدة تسعى لتحقيق مصالحها وتوظف من يقوم بتحقيقها، وعندما ينتهي دورهم تتخلى عنهم بأبسط الأمور وبأسهل الطرق".

وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس الأربعاء عن بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا، وانتقال الحملة الأمريكية هناك إلى مرحلة جديدة.