إسرائيل: صالح البرغوثي اعتُقل مصابًا وفارق الحياة بعد ساعات

قالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة ومعرفة مصير المفقودين لدى الاحتلال الإسرائيلي، إنها تلقت ردًا مقتضبًا من جيش الاحتلال حول الشهيد صالح البرغوثي، مفاده أنّ البرغوثي تم اعتقاله مصابًا، ونقل إلى المستشفى، وفارق الحياة داخل المستشفى، بعد ساعات قليلة من اعتقاله.

وأوضحت الحملة الوطنية اليوم الخميس، أنها لم تتلق أي رد على طلبها بخصوص السماح لوالدة الشهيد صالح البرغوثي الـتأكد من استشهاده، ورؤيته داخل مكان احتجازه، ولم يحتو الرد على أي معلومات أخرى متعلقة بحادثة الاعتقال، أو الإصابة.

وأشارت إلى أن محاميها محمد أبو سنية سيقدم خلال اليوم طلبًا آخر للسماح لوالدته برؤية جثمانه، والتعرف عليه، وأيضًا تقديم طلب لتسليمه لعائلته.

يشار إلى أن عائلته ناشدت خلال مؤتمر صحفي عقدته في منزلها المهدد بالهدم يوم أمس، المواطنين ممن بحوزتهم مقاطع فيديو أو صورًا لعملية اختطاف ابنهم في الثاني عشر من كانون الأول الحالي، على يد قوة إسرائيلية خاصة "مستعربين"، في قرية سردا شمال رام الله، بتقديمها لها.

وأكدت العائلة أن لا دليل على أن ابنها ارتقى شهيدًا خلال عملية الاعتقال، كما لا يوجد دليل على أنه أسير، قائلة إنه "إذا كان ابنها قد استشهد فعلًا، فإن جيش الاحتلال قام بتصفيته عقب الاعتقال، خاصة أن شهود عيان ممن تواجدوا لحظة الاعتقال أكدوا أنه اعتقل وهو على قيد الحياة".

ودعت العائلة، الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية، إلى ضرورة مساندتها في الكشف عن مصير ابنها، وناشدت وسائل الإعلام لتحري الحقيقة وعدم تبني الرواية الإسرائيلية.