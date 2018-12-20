بلدية "سديروت": حتى الآن لم يتم العثور على نفق قادم من بيت حانون

قالت ما تسمى ببلدية "سديروت"، أنه لا يوجد نفق يمتد من بيت حانون شمال قطاع غزة، لـ"سديروت" لحتى الآن.

وقد أعلن جيش الاحتلال، عن انتهاء العمل من بناء العراقيل للكشف عن الأنفاق حول "سديروت".

وأصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، بيانًا رسميًا بخصوص شكوى تقدم بها سكان مدينة "سديروت" بسماعهم ضوضاء مصدرها باطن الأرض، متخوفين من وجود أنفاق.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن جيش الاحتلال وبعد فحص شكوى "سكان الغلاف" بسماعهم ضوضاء مصدرها باطن الأرض، أكد خلو المنطقة من الأنفاق.

وقال بيان الجيش بحسب ما نقلته الصحيفة العبرية، "استكمل فريق من الجيش عملية الفحص وتبين عدم وجود شيء، التقييم لدى الجيش هو أن مصدر الضوضاء أعمال بناء في المنطقة".

ويتخوف سكان مستوطنات "غلاف غزة" من وجود أنفاق هجومية للمقاومة الفلسطينية في مناطق قريبة من بيوتهم، ما يزيد الهواجس الأمنية لديهم.