لجنة طوارئ ببلدية غزة مع بدء المنخفض الجوي

أعلنت بلدية غزة أن لجنة الطوارئ في البلدية، أنها على جهوزية تامة لاستقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بخدمات البلدية المختلفة لاسيما شكاوي تجمعات مياه الأمطار، وطفح الصرف الصحي على رقم وحدة المعلومات والشكاوي 115 و بوابات التواصل الإلكترونية الأخرى على مدار الساعة في أوقات الطوارئ وحتى الساعة منتصف الليل في الأيام العادية .

وذكرت اللجنة أن طواقمها بدأت منذ ساعات تساقط مياه الأمطار فجر اليوم بتفقد المناطق المنخفضة والتي يحتمل تجمع بها مياه الأمطار ووجهت طواقمها لمعالجة تجمعات مياه الأمطار لاسيما في منطقة الحدبة بحي الزيتون، وتنظيف المصارف من الأوساخ التي دخلت إليها .

وأضافت أن أهم الأسباب التي تؤدي إلى تجمع مياه الأمطار في الشوارع هي انسداد مصارف مياه الأمطار نتيجة تسرب الأوساخ والقاذورات إليها والتساقط الكثيف والمتواصل لمياه الأمطار، موضحاً أن البلدية قامت بتنظيف مصارف مياه الأمطار في الشوارع قبل بدء موسم الشتاء وحاليا تتابع المصارف لمنع انسدادها

وكانت دائرة العلاقات العامة في البلدية قد أكدت أن الشكاوي التي ترد من المواطنين على الرقم 115 و صفحة البلدية على الفيس بوك، وموقع البلدية على الإنترنت، وتطبيق بلدية غزة على الهواتف الذكية، وتطبيق واتس آب على الرقم 00970599815600 يتم تحويلها فورا للدوائر المختصة ومتابعتها بشكل عاجل وفقا لطبيعة الشكوى .

وأوضحت أنها نشرت إرشادات للمواطنين منذ بدء موسم تساقط الأمطار تتضمن عدم إلقاء النفايات في الشوارع وسيول مياه الأمطار حتى لاتنجرف مع المياه وتتسبب في انسداد المصارف، وكذلك عدم فتح أغطية مناهل الصرف الصحي لمنع طفحها في المناطق المنخفضة.