تفكيك شبكة ترويج مخدرات في نابلس

ساهمت احدى المواطنات في محافظة نابلس بتفكيك شبكة ترويج مخدرات كانت تروجها في المحافظة.

وفي تفاصيل القضية يقول الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان مواطنة حضرت لفرع ادارة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة نابلس تشتكي من تصرفات ابنها، وانه يقوم بضربها نتيجة لتعاطيه المخدرات وانه يقوم بشرائها من شخص اخر، وطالبت بحمايته من نفسه ومنعه من الاستمرار في التعاطي، وعلى الفور تم تحريك قوة من الشرطة للمنزل والقت القبض عليه، وبسماع اقواله من قبل ضباط ادارة مكافحة المخدرات افاد بتعاطيه المواد المخدرة وانه يقوم بشرائها من شخص معروف، وبالفحص عليه تبين بانه من اصحاب السوابق في ترويج المخدرات، وتم استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة والتوجه لمنزله واثناء التفتيش تم ضبط اكياس من مادة يشتبه ان تكون القنب المصنع المعدة للترويج باوزان مختلفة.

واضاف ارزيقات ان القوة احضرته لمديرية الشرطة وأفاد بقيامه بشراء المخدرات من تاجر من مخيم بلاطة، وتم استصدار مذكرة تفتيش لمنزله في مخيم بلاطة وتم مداهمة المنزل وضبط ٢١ كيسا من مادة يشتبه ان تكون القنب المهجن وضبط 85 حبة من حبوب يشتبه انها مخدرة وذخيرة.

واضاف ارزيقات انه تم التحفظ على المضبوطات وتوقيف الاشخاص الثلاثة لحين استكمال الاجراءات واحالتهم للنيابة العامة.

وشكر العقيد ارزيقات الام التي حرصت على مصلحة ابنها ومنعت انضمام شباب اخرين لتعاطي المخدرات، موجها دعوة لكافة المواطنين بضروة الابلاغ عن اي شخص يتاجر او يروج او يتعاطى المخدرات.