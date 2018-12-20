مستشار حكومة "الاحتلال": ابعاد أسر المقاومين لغزة مساس "بإسرائيل"

انتقد المستشار القانوني للحكومة "الإسرائيلية" افيحاي ميندلت الوزير "الإسرائيلي" نفتالي بينت والذي اعد قانون ابعاد اسر المقاومين الفلسطينيين من الضفة المحتلة لقطاع غزة .

وقال المستشار "الإسرائيلي" خلال كلمة القاها في مؤتمر غلوبس في "تل ابيب"، رداً على انتقادات وزير التعليم نقتالي بينت للقضاء "الإسرائيلي" بما يتعلق بإبعاد اسر المقاومين من الضفة لقطاع غزة " ان سلطة القانون ليست هي سلطة المستشارين وانا على رأسهم لا يمكننا ولا نريد ان نسيطر على السلطة وكل ما نريده هو ان نعمل حسب دورنا كمستشارين لمساعدة الحكومة وفقا للقانون فقط.

وبينت يديعوت في الآونة الأخيرة هناك من يوجه انتقادات لنا" الوزير بينت " وللأسف تلك الانتقادات اصبحت فكره يمكن تطبيقها.