الترجي التونسي يوجه دعوة لرئيس الفيفا لحضور احتفالات مئويته

دعا فريق الترجي التونسي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جاني إنفانتينو، إلى حضور الاحتفالات بمئويته، التي ستنطلق في 19 كانون الثاني/ يناير المقبل، وتستمر لمدة شهر كامل.

وسلّم عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم، التونسي طارق بوشماوي، الدعوة لإنفانتينو حيث يوجد الثنائي حاليا في الإمارات لحضور مباريات بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في العاصمة أبو ظبي.

تسليم دعوة الترجي التونسي لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

وذكرت تقارير صحافية، أن الترجي سيستضيف ناديا أوروبيا من العيار الثقيل، فيما ترجح كفة العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، ليكون القطب الثاني لمواجهة احتفالية بطل مسابقة دوري أبطال أفريقيا الماضية.

وكان الترجي التونسي قد توج بالمركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على غوادالاخارا المكسيكي بركلات الترجيح 5/6، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1، أثناء مواجهة تحديد هذا المركز، ومن المقرر أن يخوض الترجي مباراة نهائي السوبر الأفريقي مع الرجاء البيضاوي المغربي، في العاصمة القطرية الدوحة، في اللقاء الذي سيستضيفه استاد خليفة الدولي.