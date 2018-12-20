انطلاق مباريات النصف نهائي لدوري جوال لكرة السلة

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة اليوم الخميس، انطلاق مباريات "البلاي أوف" من دوري جوال لكرة السلة في المحافظات الجنوبية.

وكانت أربعة أندية قد تأهلت إلى هذه المرحلة من الدوري بعد انتهاء مباريات الدور الثاني.

الجدير بالذكر أن الفرق المتأهلة هي خدمات البريج وخدمات المغازي وخدمات رفح وغزة الرياضي حيث يتصدر خدمات المغازي الترتيب في عدد النقاط يليه خدمات البريج ثم خدمات رفح فغزة الرياضي.

وتفتتح مباريات البلاي أوف بمواجهة بين نادي غزة الرياضي وخدمات المغازي الساعة الرابعة والنصف على ملعب سعد صايل لتليها مباراة خدمات البريج حامل اللقب مع خدمات رفح بعدها بساعتين على نفس الملعب الذي تستكمل فيه باقي المباريات الأسبوع القادم يومي الاثنين والخميس.