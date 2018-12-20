وزير إسرائيلي: نتنياهو سيفقد منصبه في حال العمل بتوصية النيابة

أوضح وزير المالية الإسرائيلي، رئيس حزب كلنا، موشيه كحلون انه لا يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاحتفاظ بمنصبه إذا قُدمت ضده لائحة اتهام.

وجاءت تصريحات كحلون في مقابلة إذاعية على خلفية التقارير الصحفية التي اشارت الى ان النيابة العامة أوصت المستشار القانوني للحكومة بتقديم نتنياهو إلى العدالة بتهمة الارتشاء في اثنتين من القضايا المنسوبة إليه.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد أوصت المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت بإحالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى القضاء بتهمة الارتشاء في ملفي "أربعة آلاف" الخاص بشركة بيزك للاتصالات و"ألفين" الخاص بصحيفة يديعوت أحرونوت.

ووصفت مصادر مقربة من نتنياهو التسريبات بهذا الشأن بمحاولة مرفوضة للضغط على مندلبليت ليقدّم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء بأي ثمن.