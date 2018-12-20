خلل أمني خطير على حدود غزة

كشف موقع "كان" العبري، صباح اليوم الخميس، عن نجاح ضابطين كبار، من لجنة الرقابة الأركانية، باختراق أحد المواقع العسكرية "الإسرائيلية"، المجاورة للحدود مع قطاع غزة، الليلة الماضية.

وذكر الموقع العبري، أن الضباط نجحوا في الدخول لأحد المواقع، بدون بطاقات تعريفية، أو تصريح دخول، وقاموا بالتجول داخل الموقع لمدة ساعة، بدون أن يتعرض لهم أحد، وقاموا بأخذ بعض الأسلحة معهم.

وقال الموقع العبري، إن هذه الزيارة المفاجئة، كشفت عن خلل كبير في مجال الحراسة بمواقع الجيش "الإسرائيلي"، القريبة من الحدود مع قطاع غزة.

وأضاف الموقع، أنه وبعد انتهاء الزيارة، تم توقيف بعض الضباط والجنود الإسرائيليين، الذين يخدمون في هذا الموقع، على خلفية هذا الخلل.

ونقل الموقع العبري، عن قائد الكتيبة بالموقع قوله: "يجب أن نكون قلقين من هذه الأخطاء القاتلة، التي تم الكشف عنها الليلة بالموقع".