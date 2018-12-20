الاحتلال يرفض إخلاء سبيل والدة وشقيق الشهيد نعالوة

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن محكمة سالم العسكرية رفضت مساء أمس الأربعاء إخلاء سبيل وفاء مهداوي والدة الشهيد أشرف نعالوة وشقيقه أمجد، المعتقلان منذ شهرين تقريبا.

وأوضحت الهيئة أن محاميها طلب الإفراج عن والدة الشهيد أشرف وشقيقه بكفالة مالية، ولكن نيابة الاحتلال رفضت ذلك، وابقت على اعتقالهما.

وكشفت الهيئة أن محاميها سيقدم استئنافا لمحكمة الاستئناف في عوفر، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهما، لكون لائحة الاتهام المقدمة بحقهما لا تستند لأي حقائق، وإنها أبرمت كرد فعل على العملية الفدائية التي نفذها الشهيد أشرف.

يذكر ان محكمة الاحتلال وجهت في وقت سابق لائحة اتهام بحق والدة الشهيد أشرف وشقيقه تضمنت: أن وفاء مهداوي (54 عاما) والدة أشرف كانت تعلم من قبل أسبوعين بنيته تنفيذ العملية والاستشهاد، وامتلاكه أسلحة تدرب عليها، وأنها أبلغت شقيقه بذلك، كما اتهمت شقيقه بتعطيل الاحتلال من خلال محاولته إخفاء تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنزل.