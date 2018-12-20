الولايات المتحدة أكبر مصدّر للأسلحة والسعودية أكبر مستورد

بيّنت دراسة قام بها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، نشرت مؤخراً، أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول المصدرة للأسلحة عام 2017، بينما تتصدر السعودية قائمة الدول المستوردة.

جاء ذلك في تقرير نشره معهد ستوكهولم، مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري حول اقتصاد التسلح في العالم لعام 2017.

وكشف التقرير، بحسب "فرانس برس"، أن الولايات المتحدة تقع في مقدمة الدول التي باعت أكبر قدر من الأسلحة، يليها روسيا، ثم بريطانيا، على التوالي.

في المقابل، فقد بيّن التقرير أن السعودةي تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول التي أشترت أكبر كميات من الأسلحة في العام نفسه.

وصنف التقرير السعودية المستوردة الأولى للأسلحة في العالم، حيث أنفقت أكثر من 65 مليار دولار في العام نفسه.

وعلى مستوى فرنسا، فإن شركة "داسو" لصناعة الأسلحة احتلت المرتبة الأولى بسبب بيعها طائرات من نوع "رافال" للهند ومصر.