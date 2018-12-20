حملة مداهمات واعتقالات بالضفة تطال 6 مواطنين

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية، طالت ستة مواطنين فلسطينيين.

وعرف من بين المعتقلين والدة الأسير محمد صلاح الدين من حزما شرق القدس.

جاء ذلك خلال حملة مداهمات واقتحامات نفذتها قوات الاحتلال في مناطق عدة بالضفة الغربية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال بحق المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي، حيث اعتقل خلال الأسبوعين الماضيين اكثر من 170 مواطنا في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وتشهد مناطق مختلفة من الضفة الغربية، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.