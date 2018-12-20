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قوات الاحتلال تقتحم منزل الشهيد صالح البرغوثي ومنزل والده

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:11 - 20 ديسمبر 2018
منزل صالح البرغوثي منزل صالح البرغوثي
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داهمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الشهيد صالح البرغوثي، خلال اقتحامها قريته كوبر شمال مدينة رام الله واعتقالها أربعة من الشبان بعد تفتيش منازلهم.

قالت مصادر محلية في القرية أن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة الأسير القيادي "عمر البرغوثي " والد الشهيد "صالح “وعاثوا فيه فسادا، وقاموا باحتجاز سكانه والتحقيق مع والدة الشهيد صالح مطولا.

وشملت عمليات المداهمة، والتفتيش عدد من منازل العائلة وأقرباء الشهيد، قبل أن تنسحي من القرية وتعتقل أربعة شبان هم "عمر محمد عصفور"، " واثق عبد الكريم ابو الحاج"، "عمر جلال دار يوسف"، "أمجد محمود عامرية".

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